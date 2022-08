Interview

07:30 Uhr

Corona-Nachweis im Abwasser: Im September startet der Probebetrieb

Beispiel für einen Corona-Test im Abwasser: Bei Nordwasser in Rostock wird bei der automatischen Probennahme von Abwasser eine Probe entnommen, die unter anderem auf Coronaviren untersucht wird.

Plus Die elektronische Anzeige für die schon laufenden Tests ließ bislang auf sich warten. Nun kündigt die Chefin des Gesundheitsamtes einen raschen Fortschritt an.

Von Christoph Frey

Frau Dr. Rost, warum kann man im Abwasser früh erkennen, wie sich das Coronavirus ausbreitet?



Susanne Rost: Da das Virus bei infizierten Bürgerinnen und Bürgern mit dem Stuhl ausgeschieden wird, kann man es im Abwasser nachweisen. Je mehr Menschen infiziert sind, desto höher wird dort die Viruskonzentration. Man kann das Virus also nachweisen, unabhängig davon, ob die Infizierten sich getestet haben. Selbst dann, wenn die Personen nichts von ihrer Infektion wissen, ist das Virus auffindbar. Für Zeiten, in denen Testungen eine geringere Rolle spielen, ist dies eine elegante Methode, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Dabei erfassen wir nur aufsummierte Werte für einzelne Kommunen und nicht Befunde aus einzelnen Häusern oder Straßenzügen. Man muss übrigens keine Sorge haben, dass das Abwasser infektiös ist. In der Regel werden nur Viren-Bruchstücke nachgewiesen.

