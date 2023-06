Interview

Der neue Kindergarten ist Ellgaus Stolz

Plus Halbzeit im Rathaus: Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp über Projekte, die ihr am Herzen liegen und Erfahrungen, die sie lieber nicht gemacht hätte.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Christine Gumpp: Jeder Tag brachte etwas Neues. In der Schule wurden neue Lärmschutzdecken angebracht und wir haben den Breitbandausbau im Ort angestoßen. Viel Zeit haben sicherlich die Vorbereitungen für das Baugebiet Vogtgarten III und die Erarbeitung der Vergabekriterien in Anspruch genommen.

Politik in Ellgau 1 / 2 Zurück Vorwärts Mit 62,5 Prozent der Stimmen ist Christine Gumpp (Freie Wählergruppe Ellgau) im Jahr 2020 an ihrem Konkurrenten, Alfred Wagner (CSU Ellgau), vorbeigezogen und hat im Chefsessel im Rathaus Platz genommen.

Mit Christine Gumpp, die bereits vor der Wahl als Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde aktiv war, kommt die Freie Wählergruppe von Ellgau auf neun Sitze im Gemeinderat, die CSU Ellgau kommt auf vier Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent. (brast)

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Christine Gumpp: Der Kindergarten war für mich ein Herzensthema. Deswegen war der Abschluss der Baumaßnahme ganz klar die positivste Erinnerung der vergangenen drei Jahre. Binnen einem Jahr Bauzeit konnte der Umbau samt Erweiterung umgesetzt werden. Auch dass Ellgau mit dem Gütesiegel Heimatdorf ausgezeichnet wurde und dafür ein Preisgeld von 50.000 Euro bekommen hat, hat mich sehr gefreut. Die Stockbahn, wofür ein Großteil des Geldes verwendet wurde, geht bereits der Vollendung entgegen.

