16:50 Uhr

Bürgermeister: „Bedingungen sind auch für Neusäß schwieriger geworden“

Plus Kurz vor Weihnachten beschließt die Stadt Neusäß den Haushalt für 2024. Bürgermeister Richard Greiner berichtet von intensiven Verhandlungen und wegweisenden Projekten.

Herr Greiner, „Haushaltsverhandlungen“ sind in diesen Wochen in aller Munde, nachdem es in der Bundesregierung zu einer großen Fehleinschätzung gekommen ist. War es auch in Neusäß so schwierig, den Etat 2024 vorzubereiten?



Richard Greiner: Ganz klar ist: Die Situation ist auch in Neusäß nicht mehr so wie in den Vorjahren, und die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden. Doch wir konnten in drei vorbereitenden Sitzungen im Finanzausschuss verantwortungsbewusst konstruktive Gespräche führen, sodass ich davon ausgehe, dass der Haushalt für 2024 auf der Stadtratssitzung am Donnerstag, 21. Dezember, mit einer breiten Mehrheit beschlossen werden kann. Das Gesamtvolumen steigt von rund 75 auf mehr als 85 Millionen Euro.

In Neusäß wird das Feuerwehrhaus durch einen Neubau ersetzt. Foto: Marcus Merk

Was sind die wichtigsten Vorhaben der Stadt?



Geiner: Das sind im Wesentlichen fünf größere Projekte. Als Erstes werden wir im Frühjahr 2024 mit dem Neubau der Grundschule Westheim mit Ganztagsbetreuung und Turnhalle sowie der Feuerwehr beginnen, dafür muss zunächst die Interimsschule auf der Seitz-Wiese erstellt werden. Seit Montag erfolgen dort die ersten Erdarbeiten. Dieses Vorhaben wird uns finanztechnisch bis 2027 beschäftigen und ist insgesamt auf 26,4 Millionen Euro kalkuliert, im nächsten Jahr werden bereits 7,8 Millionen Euro fällig. Eigentlich wollten wir in Westheim schon früher beginnen, doch dann hat uns die Coronapandemie ausgebremst. Deshalb fällt dieses Großprojekt mit einem zweiten zusammen, dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Alt-Neusäß. Auch dieser Bau ist bis einschließlich 2027 kalkuliert und wird insgesamt 16,4 Millionen Euro kosten, im Jahr 2024 sind es 4,9 Millionen Euro.

