Diese Tipps hat ein erfahrener Diedorfer Unternehmer für Existenzgründer

Plus Nach der Karriere die Beine hochlegen? Das kommt für den 77-jährigen Peter Staiger nicht infrage. Unternehmer und Existenzgründer können sich von ihm beraten lassen.

Sie waren zehn Jahre lang Unternehmer, haben große Konzerne aus Deutschland und den USA beraten. Jetzt helfen Sie ehrenamtlich Firmen, Existenzgründern und Existenzgründerinnen aus dem Augsburger Land und der Region. Hatten Sie nie das Bedürfnis, nach Ihrem Berufsleben einfach die Beine hochzulegen?