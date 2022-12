Interview

Dieser Seelsorger weiß, wie es ist, auf der Straße zu stehen

Plus Georg Steinmetz war einst Schlosser, jetzt ist er Betriebsseelsorger für den Landkreis Augsburg. Nun unterstützt er die Streikenden in Fischach bei Weinimport Hauser.

Von Jana Tallevi

Herr Steinmetz, in Ihrer Aufgabe als Betriebsseelsorger sind Sie in den vergangenen Wochen immer wieder mit dabei gewesen, wenn bei Weinimport Hauser in Fischach die Arbeit niedergelegt worden ist. Dort fordern Beschäftigte aus der Produktion eine Entlohnung zum branchenüblichen Tarif, damit deutlich über dem Mindestlohn. Warum sind Sie als Betriebsseelsorger an den Streik- oder Aktionstagen dabei?



Georg Steinmetz: Die katholische Betriebs- und Arbeitnehmerseelsorge gibt es in Deutschland seit etwa 50 Jahren, seitdem hat sie sich entwickelt. Unsere bundesweiten Sprecher sagen, dass wir "tatsächlich Kirche im Betrieb sind, denn der Ort der Arbeit ist auch ein ganz eigenständiger Ort der Offenbarung Gottes". In diesem Sinne sind wir da, wenn alles ruhig ist, aber auch, wenn es eng und problematisch wird.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

