Django Asül in Gersthofen: "Nachhaltigkeit und Solidarität sind wichtiger denn je"

Plus Mit seinem Programm "Offenes Visier" ist der Kabarettist Django Asül derzeit unterwegs und macht in der Stadthalle Gersthofen Station. Wir haben mit ihm gesprochen.

Wie haben Sie die Pandemie-Auszeit erlebt?



Django Asül: Ich war auch während dieser Monate gut im Geschäft – das war nicht zuletzt möglich, weil ich hier halt schon so lange mitspiele. Damit gehöre ich unter meinen Künstlerkollegen allerdings zur absoluten Minderheit.