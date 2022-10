Gregor Gysi: "Talkshows versauen einem den Abend"

Gergor Gysi (Linke) gehört zu Deutschlands bekanntesten Politik-Plauderern. Vor seinem Auftritt in Gersthofen erzählt er, warum er das, was er so gut kann, gar nicht so sehr mag.

Herr Gysi, Sie sind häufig Gast in Talkshows. Werden Sie so oft gefragt oder machen Sie es so gern?



Gregor Gysi: Mittlerweile bin ich viel seltener zu sehen und eigentlich mag ich diese Shows auch nicht besonders. Sie sind anstrengend und versauen einem Abende, an denen man Schöneres unternehmen könnte. Aber in den 1990er Jahren lehnten mich viele Menschen im Land als Politiker ab. Ich fand mich aber netter. Die Talkshows waren der Weg, um Akzeptanz zu gewinnen. Heute bin ich außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion und da kann ich auch nicht immer „Nein“ sagen.

Was mögen Sie denn an Talkshows nicht?



Gregor Gysi: Erstens zwingt die Kürze der Zeit, man soll ja nicht länger als eineinhalb Minuten für eine Antwort nutzen, alle Beteiligten zu einer gewissen Oberflächlichkeit. Dann die Anspannung: Man will nicht zu viel reden, aber auch nicht zu wenig und dann weiß man vorher oft nicht, ob man in eine Position gerät, in der alle anderen über einen herfallen. Und dann gibt es sehr viele Zuschauerzuschriften und die sind – das kann ich Ihnen sagen – nicht immer nur freundlich. Ich beantworte aber alle.

Die meisten dieser Beschwernisse dürften Ihnen bei Ihrem Auftritt in Gersthofen eher nicht blühen. Der besteht in einem lockeren Gespräch mit dem Journalisten Hans Dieter Schütt über ihr Leben und Ihre Autobiographie. Ist es nicht langweilig, wenn man alle Fragen schon vorher kennt?



Gregor Gysi: Nein. Denn er findet immer wieder neue Fragen. Einmal geht es um aktuelle politische Themen und die ändern sich ständig. Wenn es um mein Leben geht, setzt er immer wieder neue Schwerpunkte: Mal geht es um die Jugend, mal um mein Dasein als Anwalt. Und dann soll ich immer über ein paar Verwandte erzählen.

Worüber wollen Sie denn bei ihrem Auftritt in Gersthofen erzählen?



Gregor Gysi: Zweifellos werde ich mich mit der Bundesregierung beschäftigen, die ziemlich überfordert ist hinsichtlich des Krieges, der Energiekrise und bei der Suche nach einem wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich. So ging es zunächst nur um die Strom,- jetzt auch um die Gaskunden. Was aber ist mit den Menschen, die mit Öl heizen oder mit Holz und Kohle? Das ist ja auch alles teurer geworden. Aber keine Angst. Ich werde auch über andere Dinge reden. Es muss ja auch etwas unterhaltsam sein.

Sie sind mit Ihrer Reihe ja schon in Bayern aufgetreten. Haben Sie da schwerer als in anderen Gegenden Deutschlands, beispielsweise Leipzig?



Gregor Gysi: Am Anfang war das schon schwer, aber inzwischen nicht mehr. Ich will Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen: Anfang der 1990er Jahre war ich in München auf dem Marienplatz. Viele Leute waren da, haben mir zugehört, gelacht und geklatscht. Zum Schluss habe ich zu den Menschen gesagt, dass ich mich auch über sie ärgere. Erstaunte Gesichter. Und dann sagte ich, dass sie mir jetzt zwar zustimmen, uns aber am Sonntag trotzdem nicht wählen. Sie lachten und klatschten erneut.

Und wurde Ihre Partei am darauffolgenden Sonntag gewählt?



Gregor Gysi: Natürlich kaum. Aber mir ging es darum, den Menschen in München zu sagen, dass ich das schon durchschaue. Was ich übrigens sehr an den Bayern mag: Sie leben gerne und das sieht man an den fröhlicheren Gesichtern der Menschen.

Nervt es Sie eigentlich, immer noch das Etikett angeheftet zu bekommen, der Gysi, das ist so ein Politiker aus der DDR?



Gregor Gysi: Das ist gar nicht so schlimm. Ich bin ja in der DDR groß, aber bis zum Schluss kein Politiker geworden. Ich sage den alten Ost-Deutschen immer, ihr seid schlauer als die West-Deutschen und die jungen Ost-Deutschen, denn ihr kennt zwei Systeme. Heute ist vieles besser als damals in der DDR. In manchen Dingen aber – wie etwa der Gleichstellung der Geschlechter und in bestimmten sozialen Belangen – war man damals weiter. Das heißt aber nicht, dass man sich die damaligen Zustände zurückwünschen sollte.

Herr Gysi, zum Abschluss ein kleines Spiel? Vier Stichworte und was Ihnen dazu einfällt?



Gregor Gysi: Legen Sie los.

Uli Hoeneß?



Gregor Gysi: Ein sehr tougher Fußballer und Organisator, der sich manchmal sehr schnell und leicht erregt. Man sollte aber nie den Fehler machen, seine Leistungen zu unterschätzen.

Der Nockherberg in München?



Gregor Gysi: Fantastisch. Damals habe ich die Akzeptanz der Bayern gewonnen. Die andern – der Seehofer und der Söder – die haben alle geschummelt und ich habe als einziger das Starkbier getrunken. Dann kam die zweite Maß und dann war ich im Fernsehen . . .

. . . die Aufzeichnung ist heute noch sehenswert. Doch zurück zu Gegenwart und dem nächsten Stichwort: Sahra Wagenknecht?



Gregor Gysi: Wir hatten jetzt ein langes Gespräch. Das gibt zumindest Hoffnung. Auch für die Partei.

Facharbeiter für Rinderzucht?



Gregor Gysi: Es gab in der DDR eine vernünftige Regel und eine blöde. Ich war Opfer der blöden. Für einen Chemie-Studenten war es sicher sinnvoll, wenn er vorher seinen Chemiefacharbeiter gemacht hatte. Aber die DDR-Ministerin Margot Honecker beschloss, dass alle an DDR-Gymnasien vier Jahre gleichzeitig irgendeinen Beruf zu erlernen hatten – bei mir war das die Rinderzucht. Diese Regelung wurde bald als untauglich wieder abgeschafft. Immerhin kann ich jetzt melken, ausmisten und mit Hornochsen umgehen. Braucht man alles in der Politik.

Der Politiker Gregor Gysi erzählt Autobiografisches in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Joachim Gern

Zur Person: Gregor Gysi (74) ist Anwalt, Politiker, Autor und Moderator von Talk-Formaten und einer der bekanntesten deutschen Politiker in den letzten Jahrzehnten. In der DDR hatte Gysi als Anwalt gearbeitet und nach der Wende den Vorsitz der SED übernommen, die dann zur PDS und später durch den Zusammenschluss mit der SPD-Abspaltung WASG zur Linken wurde, für die er heute noch im Bundestag sitzt. Gysi ist Sohn eines früheren DDR-Ministers und Neffe der Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing. Der Auftritt am 28. Oktober in Gersthofen in der Stadthalle dreht sich um Gysis Autobiographie "Ein Leben ist zu wenig."