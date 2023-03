Landkreis-Augsburg

vor 54 Min.

HWK-Chef: "Handwerk in der Region wird mehr KI und Robotik einsetzen"

Auch Künstliche Intelligenz könnte das Handwerk in der Region künftig stärker einsetzen, sagt Ulrich Wagner.

Plus Fachkräftemangel ist eines der Themen im Handwerk. Doch es gebe mehrschichtige Lösungsansätze, sagt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben.

Von Jana Tallevi

Herr Wagner, auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben benötigt selbst mal einen Handwerker. Wann war das bei Ihnen das letzte Mal der Fall?



Ulrich Wagner: Das war tatsächlich gerade erst in diesen Tagen. Vier Wochen lang habe ich mit meinem langjährigen und geschätzten Installateur für Sanitär und Heizung über eine neue Heizung gesprochen. Nach ausführlicher Beratung habe ich jetzt den Auftrag für eine Wärmepumpe unterschrieben. Die wird dann in einem Jahr, im März 2024, installiert.

So lange?



Wagner: Ja. Das geht mir nicht anders als vielen anderen Handwerkskunden. Wir werden auch in den nächsten Jahren teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Da geht es zum einen um verlangsamte Lieferketten. Vor allem aber auch um den Fachkräftemangel.

