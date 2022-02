Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Impfarzt Dr. Thierfelder im Interview: Sind Impfgegner noch zu überzeugen?

In den Impfzentren des Landkreises gebe es aktuell kaum noch Wartezeiten, berichtet Impfarzt Dr. Thierfelder. Er sieht in der Impfung die einzige Hoffnung auf ein Ende der Pandemie.

Plus Dr. Heinrich Thierfelder arbeitet in den Impfzentren des Landkreises Augsburg. So versucht er, zweifelnden Menschen die Unsicherheit zu nehmen.

Von Philipp Kinne

Wer noch unsicher ist, kann sich bei Ihnen über eine Impfung gegen Corona beraten lassen. Wie sieht dieses Angebot aus?



Dr. Heinrich Thierfelder: Wir klären über die Notwendigkeit und die Wirksamkeit der Impfung auf. Zurzeit geht es dabei vor allem um die Booster-Impfung und den Schutz gegen mögliche Mutationen. Grundsätzlich wollen wir über Risiken und mögliche Nebenwirkungen aufklären. Viele Menschen interessieren sich auch für die Wirkung der unterschiedlichen Impfstoffe. Den Unterschied zwischen einem mRNA-, Vektor- Protein- oder Totimpfstoff zum Beispiel. Ansonsten sind die Sorgen, mit denen Skeptiker zu uns kommen, sehr unterschiedlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen