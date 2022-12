Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Interview: "Für den Nikolaus ist das ganze Jahr über Weihnachten"

Nikolaus Reinhold (links) erklärt seinem Nachfolger, Nikolaus Thomas, was im großen Goldenen Buch steht.

Plus Gersthofen bekommt einen neuen Obernikolaus. Sein Vorgänger hat einen Ratschlag für ihn und verrät im Interview, wie der Nikolaus auch während der Pandemie zu den Kindern kam.

Von Philipp Kinne

Lieber Nikolaus, nach vielen Jahren lernst du gerade deinen Nachfolger an. Hast du einen Ratschlag für den neuen Obernikolaus aus Gersthofen?



Nikolaus Reinhold: Das ist schwer, denn für den Nikolaus ist das ganze Jahr über Weihnachten und damit viel zu tun. Schließlich muss ich meine Augen und Ohren überall haben - und das nicht nur an Weihnachten. Von daher ist mein Rat: Immer am Ball bleiben und die Ruhe bewahren. Der 6. Dezember kommt schneller als man denkt.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

