Sie gab bei Blasmusikern den Ton an: „Verstaubt ist da nichts mehr“

Was macht denn der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) eigentlich ?

ANGELA EHINGER: Der ASM ist der Dachverband für Blasmusik in Schwaben. Wir fördern in erster Linie Blasmusikanten und Schlagzeuger. Dabei bieten wir Schulungen, Prüfungen und Kurse. Als Bezirksvorsitzende war ich die Verbindungsstelle zwischen den Kapellen und dem Verband. Das Fortbildungsangebot hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter gesteigert. Zum Hundertjährigen des ASM ist zum Beispiel die deutsche Meisterschaft für Brassbands in der Kongresshalle in Augsburg geplant.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angela Ehinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blasmusik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis