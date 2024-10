Bob zur Gersthofer Kirchweih "Bin hier für die gute Laune verantwortlich"

Eigentlich sind Sie als Gastronom bekannt für Punkrock-Kneipen und Festivals. Vor zwei Jahren kam dann das erste Bierzelt in Lechhausen dazu. Und jetzt die Kirchweih in Gersthofen. Punkrock und Blasmusik, wie passt das zusammen?

STEFAN „BOB“ MEITINGER : Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Es gibt viele junge bayerische Bands, die im Bierzelt spielen, aber auch etwas Rebellisches haben. Ein gutes Beispiel ist das Brass Wiesn Festival. Brass klingt ähnlich wie Ska, und der ist Punk. Es gibt Trachten mit Totenköpfen und so weiter. Mein Eindruck ist: Die Tradition vermischt sich mit neuen Ansätzen.

