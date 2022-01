Interview

18:00 Uhr

Nachhaltiges Heizen: "Der Landkreis Augsburg hat noch erhebliches Potenzial"

Plus Nachhaltig und kostengünstig heizen - das geht auch mit Hackschnitzeln und Biogasanlagen. Im Landkreis Augsburg könnte viel mehr gehen, sagt der Fachberater.

Von Jana Tallevi

Herr Geitner, vor allem das Heizen mit Gas oder Öl wird in diesem Winter wohl so teuer wie noch nie. Viele Haus- oder Wohnungsbesitzer wünschen sich Alternativen, auch abseits von Wärmepumpen oder Photovoltaik. Vor rund zehn Jahren war dabei im ländlichen Raum das große Thema Biogasanlagen. Ist das heute noch so?



Hannes Geitner: Das Thema Biogasanlagen ist politisch eigentlich durch. Neue Anlagen können inzwischen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, nachdem die Förderung stark reduziert wurde. Momentan werden nur noch sogenannte Güllekleinanlagen errichtet. Das sind Biogasanlagen mit maximal 100 Kilowatt installierter elektrischer Leistung, die mit mindestens 80 Prozent Gülle und Mist betrieben werden. Dennoch bergen auch die bestehenden Biogasanlagen noch ein großes Potenzial.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen