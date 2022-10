Interview

07:30 Uhr

Pfarrer Piotr Kuzma: "Das ist eine große Herausforderung"

Plus Im September trat Pater Piotr Kuzma als neuer Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Gablingen/Langweid an. Er erzählt aus seinem Leben und was er vorhat.

Von Gerald Lindner

Wie kam die Bestellung als Priester der Pfarreiengemeinschaft Gablingen/Langweid zustande?



Piotr Kuzma: Ich habe im Jahr 2021 einen Termin beim Augsburger Bischof Bertram Meier bekommen. Da hieß es, er könne sich gut vorstellen, dass ich nach Gablingen kommen werde. Dann hat es doch noch etwas länger gedauert.

