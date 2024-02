Interview

Produzent Michael Kalb zeigt neuen Spielfilm auf der Berlinale

Plus Vor der Weltpremiere von „Shahid“ erzählt der Dinkelscherbener Michael Kalb, was sein Beruf mit Glücksspiel zu tun hat und welchen Film er eigentlich gar nicht drehen wollte.

Michael Kalb, vom jungen Studenten aus Dinkelscherben, der an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München studiert hat, sind Sie zum Filmproduzenten geworden, dessen Werk auf der Berlinale Weltpremiere feiert – das klingt nach Glamour, Hollywood und Jetset. Oder täuscht da etwas?



Michael Kalb: Dinkelscherben, München, Hollywood klingt nach einer guten Reihenfolge. Die Projekte, die ich als Ein-Mann-Produktion stemme, sind meist Dokumentarfilme oder, wie im Falle vom „Shahid“, der im Februar auf der Berlinale gezeigt wird, ganz besondere künstlerische Spielfilme. Solche Werke laufen dann, leider, eher zur späten Stunde im Fernsehprogramm, auf Filmfestivals und in kleineren Programmkinos, statt in den mächtigen Multiplexen. Das „Jetset-Leben“ gefällt mir sehr, wenn man darunter versteht, Filme zu drehen und Veranstaltungen quer durch Deutschland und Europa besuchen zu dürfen. Das macht mir schon Riesenfreude, und man lernt sehr viel dazu.

Bleibt noch die Frage nach dem Glamour ...



Kalb: Das mit dem Glamour ist tatsächlich so eine Sache in der Filmbranche. Manchen streichelt es das Ego. Ich dagegen war froh, dass ich als Garderobe zum letzten bayerischen Filmpreis noch etwas Anzugtaugliches im Schrank hatte. Nach der Veranstaltung habe ich dann mit einer Schauspielerin gemeinsam ein Taxi genommen, weil wir in dieselbe Richtung mussten. Ich wusste aber nicht, dass sie in der Komödie „Fack ju Göthe“ eine der Hauptrollen gespielt hatte, und habe sie nicht erkannt. Man merkte, dass sie das geärgert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

