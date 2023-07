Interview

Tabuthema Depression: "Viele Mütter stürzen in eine seelische Krise"

Plus Etliche Mütter leiden vor, während oder nach einer Geburt an einer psychischen Krankheit. Ein Verein aus Welden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tabus zu brechen.

Von Philipp Kinne

Ihr Verein setzt sich für Mütter mit psychischen Krankheiten ein. Wie sieht ihre Arbeit konkret aus?



Sabine Surholt: Wir sind eine bundesweite Selbsthilfeorganisation zu psychischen Krankheiten, die rund um die Geburt auftreten. Dabei geht es zum Beispiel um peripartale Depression, Angst-, Zwangsstörung oder Psychose. Weitaus mehr Frauen als gemeinhin angenommen stürzen rund um die Geburt ihres Kindes in eine seelische Krise. Etwa 15 Prozent der Mütter sind von einer solchen psychischen Krankheit betroffen. Wir haben für diese Mütter ein umfangreiches Hilfsnetz aufgebaut.

Wie können Sie den Frauen helfen?



Sabine Surholt: Das ist ganz unterschiedlich. Viele wollen einfach nur unser umfangreiches Infomaterial, das wir per Post verschicken. Wir bieten aber auch telefonische Beratung. Ich führe etwa drei bis fünf solcher Gespräche am Tag. Manche Mütter möchten sich direkt aussprechen und werden anschließend von unseren ehrenamtlichen Beraterinnen weiter betreut. Diese bieten telefonische Beratung und Selbsthilfegruppen vor Ort oder online an. Außerdem vermitteln wir an Fachleute in ganz Deutschland.

