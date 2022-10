Trotz hoher Preise für Neubauten: "Wider Erwarten ist die Nachfrage da"

Plus Quadratmeterpreise von über 6000 Euro – wer soll das eigentlich noch bezahlen? Kunden gibt es immer noch, sagt Volkswirt Alfred Geierhos. Gefragt seien nun aber neue Wege.

Herr Geierhos, wie kann das zusammengehen? Der Landkreis Augsburg ist eine wachsende Region mit vielen Zuzügen, auch junge Familien suchen nach größerem Wohnraum – und nun liegen die Preise von Wohnungen von Bauträgern auch hier bereits bei über 6000 Euro. Wer soll das denn noch bezahlen?



Alfred Geierhos: Zunächst einmal: Wider Erwarten ist die Nachfrage immer noch da. Aber gesund ist die Situation für unsere Volkswirtschaft nicht und das wird Spuren auch auf dem Wohnungsmarkt hinterlassen. Der Beginn der jetzigen Situation liegt aber nicht erst in der Corona-Krise. Der liegt schon viel weiter zurück.