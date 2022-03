Interview

vor 18 Min.

Architektur-Professor: "Unsere Baukultur darf nicht verspielt und vergessen werden"

So schön kann Bauen mit Holzmodulen sein: Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf hat 2017 sogar den Deutschen Architekturpreis gewonnen.

Plus Nicht nur Häuslebauer, auch die öffentliche Hand treffen die Steigerungen bei den Baupreisen hart. Was helfen könnte, erklärt ein Professor der Uni Augsburg.

Von Jana Tallevi

Herr Huß, das Thema Bauen beschäftigt jede Kommune immer wieder - ob mit neuem Feuerwehrhaus, einer weiteren Kita oder sogar einem Rathaus. Doch Großprojekte müssen inzwischen oft zurückgestellt werden. Und gerade jetzt bedeutet das vor allem auch: Wer wartet, zahlt am Ende wegen enormer Kostensteigerungen mehr. Könnte Bauen nach einem modularen Prinzip da nicht ein Ausweg sein?



Wolfgang Huß: In Teilen sicher schon, eine hohe Kostensicherheit kann modulares und vorgefertigtes Bauen bieten. Tatsächlich wird im konventionellen Bauen an vielen Stellen das Rad neu erfunden. Doch eine einzige Standardlösung für jeden Kindergarten, das wird nicht klappen. Das hat viele Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen