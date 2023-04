Welches Ministeramt hätten Sie gerne, Frau Strohmayr?

Plus Die SPD hat in der Landespolitik einen schweren Stand. Wir sprachen darüber mit der letzten verbliebenen schwäbischen Landtagsabgeordneten der Partei.

Frau Strohmayr, bei den vorangegangenen Landtagswahlen ist die SPD schwer abgestürzt. Im Landtag sitzen nur noch zwei schwäbische Sozialdemokraten, Sie und Harald Güller. Wie lautet denn das Ziel der SPD für die Wahlen im Herbst?



Simone Strohmayr: Bayernweit wollen wir 15 Prozent holen und in Schwaben sollen es schon auch zwölf bis 14 werden. Vier Abgeordnete zu stellen, ist das Ziel.

Nachdem auch noch Harald Güller aufhört, sind Sie die letzte verbliebene Abgeordnete auf der schwäbischen Liste. Sind mit einem Team weitgehend Unbekannter solche Zuwächse realistisch?



Simone Strohmayr: Man muss sich ehrgeizige Ziele setzen. Außerdem haben wir eine tolle und engagierte Mannschaft mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten. Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen geht mit Fabian Wamser unser junger Kreisvorsitzer, ins Rennen, in Augsburg-Land-Süd mit Gülüzar Starizin eine interessante junge Frau aus Gersthofen. Für uns ist es jetzt die große Herausforderung, mehr sicht- und hörbar zu werden.