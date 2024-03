Wie sieht die Feuerwehr in zehn Jahren aus, Kreisbrandrat Kannler?

Plus Christian Kannler ist seit wenigen Wochen Chef der Feuerwehren im Augsburger Land. Im Interview erzählt er, worauf sich die Wehren in Zukunft einstellen müssen.

Herr Kannler, die Arbeit der Feuerwehr wird immer komplexer, die Herausforderungen nehmen zu. Wie sieht die Feuerwehr im Landkreis in zehn Jahren aus?



Christian Kannler: Wenn ich Ihnen das heute schon sagen könnte, wäre ich froh. Fest steht, dass alles hochtechnisierter und digitaler wird. Wir müssen da als Feuerwehren mit der Zeit gehen. Es gibt zum Beispiel schon jetzt viele Softwarelösungen und Apps, mit denen wir arbeiten. Aber auch in der Fahrzeugtechnik tut sich viel. Das ist wahnsinnig schnelllebig, weshalb wir häufiger neue Geräte anschaffen müssen. Ein Beispiel: Wenn wir vor 25 Jahren ein Rettungsgerät wie einen Spreizer für einen Pkw gekauft haben, hat der 20 Jahre lang gehalten. Heute ist das anders. Weil die Autos immer robuster werden, müssen wir uns anpassen. Konkret bedeutet das: Wir benötigen schneller neue Geräte.

Haben Sie den Eindruck, dass extreme Wetterlagen zunehmen?



Kannler: Ja, die Unwetterlagen und Dürreperioden werden auch weiter zunehmen. Das zeigt die Statistik. Deshalb müssen wir uns darauf vorbereiten. Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass wir uns in Zukunft auf regelmäßige Waldbrände vorbereiten müssen, hätte ich das belächelt. Heute ist das anders. Wir erarbeiten Konzepte, damit wir genau darauf reagieren können. Zum Beispiel mit Unterstützung durch Wasser führende Fahrzeuge aus der Landwirtschaft, aber natürlich auch mit vielen neuen Technologien und Geräten für die Feuerwehren.