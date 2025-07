Stadthallen-Chef: „Wir bringen im Jahr 80.000 Menschen nach Gersthofen.“

Die Stadthalle Gersthofen wird heuer 30 Jahre alt. Wie ist es 1995 gekommen, dass die Stadt so einen großen Veranstaltungssaal einweihen konnte?

WAGNER: Rathaus, City-Center und Stadthalle wurden in einem Zug gebaut. Sehr besonders war vor 30 Jahren der Hubboden und die Größe mit 920 Plätzen in Gersthofen. Im Rückblick betrachtet war dies sehr weit gedacht und nachhaltig. Gersthofen wollte ein Statement setzen und das ist gelungen.

