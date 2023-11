Interview

IHK-Regionalvorsitzende Meinzer: "Wir setzen auf die falschen Themen"

Plus Die neue Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land, Ramona Meinzer, fordert ein Umdenken in der Politik, aber auch bei Unternehmen und Arbeitnehmern.

Frau Meinzer, erst vor wenigen Tagen wurden Sie einstimmig zur Vorsitzenden der IHK-Regionalversammlung im Landkreis Augsburg gewählt. Sie lösen damit Reinhold Braun von Sortimo ab. Der Wechsel kommt in einer Zeit, die nicht einfach für die heimische Wirtschaft scheint.



Ramona Meinzer: Das stimmt. Inzwischen sagt jedes fünfte Unternehmen im Landkreis, das in der Industrie- und Handelskammer organisiert ist, dass es ihm schlecht geht. Im Frühjahr war es noch jedes zehnte. Was es für mich als Unternehmer aber so kritisch macht, ist, dass es in Deutschland im Moment keine großen Projekte gibt, das Grundrauschen der Aktivitäten fehlt. Der Fokus liegt auf Erhalt und nicht auf Innovation, und das birgt dann tatsächlich die Gefahr einer Deindustrialisierung.

Können Sie die Zusammenhänge erklären?



Meinzer: Das ist ganz einfach. Mein Unternehmen, Aumüller Aumatic, entwickelt und produziert Lösungen für das automatisierte Bewegen von Fenstern. Unsere Aufträge kommen hauptsächlich aus dem gewerblichen und öffentlichen Bereich. Aber da tut sich im Moment nichts. Wir wissen, Bauvorhaben haben einen Vorlauf von zwei bis drei Jahren. Wenn sich jetzt nichts tut, haben wir im genannten Zeitrahmen keine Aufträge, das ist jetzt schon absehbar. Also konzentrieren wir uns auf internationale Märkte. Philippinen, Thailand, Indien – da wollen wir hin. Tatsächlich haben wir gerade einen ersten großen Auftrag in einer indischen Großstadt beim Bau einer U-Bahn erhalten. Solche Ausschreibungen sind für uns sinnvoller, als sich um die letzten Aufträge in Deutschland zu prügeln. Ganz ehrlich: Wir wollen hierbleiben, solange es geht. Aber wenn ich in Deutschland nur noch 40 Prozent des Umsatzes erwirtschafte und das Gros woanders, dann ist es einfach nur sinnvoll, dort eine Niederlassung zu eröffnen.

