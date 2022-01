Wohnberater: "Teppichläufer und Putzeimer sind gefährliche Stolperfallen"

Plus Ehrenamtliche beraten im Landkreis Augsburg beim Umbau des Hauses oder der Wohnung fürs Alter. Berater Hans Offinger aus Neukirchen kennt die Probleme und Wege zu Zuschüssen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema barrierefreies Wohnen im Alter zu beschäftigen?



Hans Offinger: Möglichst früh und bevor eine Beeinträchtigung kommt. Man sollte das Thema angehen, wenn man noch fit für die Strapazen eines Umbaus ist. Das ist oft schon ein Aufwand und Eingriff. Im Alter ist das dann eine sehr hohe Belastung.