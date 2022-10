Talentschmiede Young Stage: "Wir sind der Zubringer für junge Talente"

Plus Seit Jahren legt die Talentschmiede Young Stage in Gersthofen unter Leitung von Elisabeth Haumann bei Talenten das erste Fundament für eine Bühnenausbildung.

Wie sehen Sie die Funktion von Young Stage?



Elisabeth Haumann: Wir sind der Zubringer für junge Talente, damit diese die Aufnahmeprüfungen an Akademien schaffen. Wesentlich ist dabei die Zusammenarbeit mit Daniel Zaboj und seiner Ballettakademie.