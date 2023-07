Interview

Zehn Jahre Seniorenbüro in Meitingen: Was hat sich geändert?

Plus Der Leiter des Meitinger Seniorenbüros erzählt über Angebote, die Senioren in Meitingen das Leben leichter machen sollen.

Von Steffi Brand

Herr Tietböhl, Sie wurden – als Mitarbeiter des Arbeiter Samariterbundes – vor zehn Jahren mit dem Projekt „Seniorenbüro“ betraut. Hat alles so geklappt, wie sich das vorgestellt haben?



Jens Tietböhl: Die Grundidee war, Themen und Bedarfe der älteren Generation sichtbarer zu machen sowie den Informationsaustausch und die Angebote für Hilfen und Begegnungen zu koordinieren. Wie gut das geklappt hat, zeigt unser Veranstaltungsprogramm, das es bereits seit 2014 gibt.

Im Fokus standen also Angebote für Seniorinnen und Senioren und die Idee, diese unter einem Dach zu bündeln?



Jens Tietböhl: Ja, aber nicht so, wie viele sich das vielleicht auf den ersten Blick vorstellen. Schon vor der Eröffnung des Seniorenbüros gab es Pflegedienste, ambulante Dienste, Seniorengruppen, die Seniorenberatung des Landratsamtes und Vereine, die Angebote für die ältere Generation bereithielten. Diese Optionen zu bündeln und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Hilfe zu bekommen, ist nur eine Seite des Seniorenbüros. Diejenigen zu finden, die sich – im Alter oder für Ältere engagieren möchten – ist die Komponente, die die letzten zehn Jahre so spannend gemacht hat. Es geht darum, Angebote und Bedarfe auf einen Nenner zu bringen.

