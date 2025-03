Trachten: Wichtige Tradition oder veraltet?

Pro: Traditionelle Kleidung steht für Heimatverbundenheit und Gemütlichkeit In der heutigen Zeit geben Traditionen Halt. In der schnellebigen Welt der Sozialen Medien beginnt der eine Hype, bevor der andere aufgehört hat. Auf was kann man sich eigentlich überhaupt noch verlassen - gerade was die Jugend betrifft? Die Antwort ist einfach: Auf die Tracht. Auf den Volksfesten im Landkreis Augsburg kommen sie so langsam wieder hervor, die Dirndl und die Lederhosen. Wo sonst sind alt und jung kleidungstechnisch so vereint wie in der Tracht?

Als gebürtiger Münchner bin ich praktisch mit Tracht aufgewachsen, schon in jungen Jahren ging es in Tracht auf die Wiesn. Mit meinem ersten richtigen Gehalt habe ich mir natürlich eine Hirsch-Lederne gekauft. Die traditionelle Kleidung symbolisiert für mich Heimatverbundenheit und Gemütlichkeit. Außerdem macht Tracht optisch was her - auf jeden Fall fescher als ein dunkler Anzug.

Wenn also im Augsburger Land immer mehr Menschen Tracht tragen, vor allem auch Jüngere, darf das als positiv angesehen werden. Mit einem individuell angefertigtem Dirndl oder einer Lederhose kann man seiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen, denn auch die Tracht unterliegt Trends und ist bunt. Früher war doch nicht alles besser. Und vielleicht gibt es durch die Entwicklung auch wieder mehr Nachwuchs für die heimischen Trachtenvereine. Doch Obacht: Auch die Schuhe gehören zur Tracht, was viele gekonnt ignorieren. Wenn schon, dann g´scheit.

Lederhose und Dirndl stehen auch für veraltete Verhaltensweisen

Contra Trachten sind eng mit Saufgelagen und veralteten Traditionen verbunden Das Wort „Tracht“ kannte ich bis ich nach Bayern zog nur von einem wenig charmanten Sprichwort, das „eine Tracht Prügel“ beinhaltet. Nun bin ich tatsächlich kein absoluter Kultur-Banause, gehe gerne mal ins Theater oder in Kunstausstellungen und Biergärten mag ich auch. Generell gefällt mir die bairische Lebensart, hier ist vieles ein bisschen gemütlicher. Womit ich aber nichts anfangen kann, sind Saufgelage im großen Stil, die häufig als Anlass genommen werden, um sich danebenzubenehmen. Und Trachten, sei es die Lederhose oder das Dirndl, verbinde ich nun einmal mit solchen Festen, bei denen Alkohol häufig kein Genussmittel mehr ist, sondern nur noch Mittel zum Zweck, noch betrunkener zu werden.

Außerdem strahlen Dirndl und Lederhose für mich Traditionen aus, die aus der Zeit gefallen sind. Dass sich Frauen auf Volksfesten je nach Beziehungsstatus die Schlaufe am Dirndl links oder rechts binden müssen, stuft sie in Kategorien ein und objektifiziert sie meiner Meinung nach. Das geht gar nicht. Dass in einer Umfrage auf der Münchner Wiesn 2023 drei Viertel der befragten Besucherinnen gesagt haben, die Kultur auf dem Oktoberfest sei sexistisch und nicht gleichberechtigt, spricht Bände.

Trachten sind nicht der Grund für sexistisches oder aus der Zeit gefallenes Verhalten, aber sie stehen für manche Traditionen, die man zumindest modernisieren könnte.