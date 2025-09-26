Bauausschuss Diedorf sagt Ja zum Lagerraum in Containern

Wie Unternehmer und Gemeindeverwaltung kooperativ eine von beiden Seiten getragene Lösung für ein Problem finden können, zeigt ein Fall aus Diedorf. Im August hatte sich Bürgermeister Peter Högg verwundert gezeigt, dass auf einem Grundstück im Gewerbe- und Mischgebiet in direkter Nähe zur B300 mit dem Aufbau eines Containerlagerplatzes begonnen worden war, obwohl der entsprechende Bauantrag noch gar nicht im Landratsamt genehmigt vorgelegen hatte. Abgesehen davon, dass die Gemeinde noch einige Punkte im Vorfeld geklärt haben wollte und dem Antrag gar nicht zugestimmt hatte. Nun berichtet Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel, der Vorgang sei aufgelöst.

Privatleute und Unternehmer können die Container anmieten

Demnach stehen die Mitglieder des Bauausschusses jetzt hinter dem Projekt. Wie berichtet, plant der Unternehmer, auf dem Grundstück an der Straße „Am Straßfeld“ eine Anlage mit Schiffscontainern zu erstellen, die Privatleute und Betriebe im sogenannten Selfstorage-Modell anmieten können. Untergebracht werden können etwa Einrichtungsgegenstände aus aufgelösten Haushalten oder auch Material, das ein Kleinunternehmer zwischenlagern möchte. Das könnte unter anderem ein Hausmeisterservice sein, der einen Raum für seinen Rasenmäher oder die Schneeschaufeln benötigt.

Alle geforderten Stellplätze werden auf dem Grundstück nachgewiesen

Auf der Sitzung im Bauausschuss vor wenigen Tagen war jetzt der Unternehmer, der bereits eine solche Anlage in Friedberg-Derching betreibt, selbst anwesend und stellte sein Projekt vor, berichtet der Zweite Bürgermeister. Alle geforderten Stellplätze werden jetzt auf dem Grundstück nachgewiesen, so Rittel. Zudem konnte der Unternehmer dann die zeitliche Überschneidung aufklären, die dazu geführt hatte, dass die ersten Container schon vor der Genehmigung des Antrags aufgestellt worden waren. „Anderes, wie die Einhaltung der Lärmschutzwerte für die Nachbarschaft, muss das Landratsamt bewerten“, so Rittel. Der Bauausschuss stimmte dem Bauantrag jetzt zu.