Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

85.000 Einwohner mehr in 50 Jahren: Der Kreis Augsburg gilt als Erfolgsgeschichte

Gestaltete den Landkreis Augsburg von Anfang an mit: Altlandrat Karl Vogele.

Plus Zum 50. Geburtstag des Landkreises Augsburg werden die Chancen und Risiken der Gebietsreform benannt.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

50 Jahre Landkreis Augsburg: In mehreren Veranstaltungen erinnert der Kreis das ganze Jahr über an diesen Geburtstag. Auch wenn an den im Landkreis Augsburg aufgegangenen Kreis Schwabmünchen heute noch die Nummernschilder von knapp 10.000 Autos mit dem "SMÜ" erinnern, der Landkreis Augsburg, für den das "A" auf den Nummernschildern steht, gilt als Erfolgsgeschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen