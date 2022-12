Das waren die runden Geburtstage 2022 im Augsburger Land

Plus Im Jahr 2022 feierten etliche bekannte Gesichter aus dem Landkreis Augsburg einen besonderen Geburtstag. Eine Übersicht.

Eduard Oswald aus Dinkelscherben wurde im September 75 Jahre alt. Er war mehr als 30 Jahre lang Abgeordneter in Land- und später Bundestag, kurzzeitig Minister im Kabinett Kohl und zuletzt Vize-Präsident des Bundestags. Seit neun Jahren ist er im Ruhestand. Zu den Ex-Kollegen, zu denen er Kontakt pflegt, gehören Peer Steinbrück ( SPD) und Ex-Minister Gerd Müller ( CSU).