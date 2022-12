Erst Corona, dann die Ablösung: So verlor Carolina Trautner ihr Ministeramt

Plus In der Politik im Augsuburger Land gab es 2022 einige erzwungene Abschiede. Staatsministerin Carolina Trautner erlebte ihre Demission im Krankenbett.

Diesen 23. Februar des Jahres 2022 wird Carolina Trautner vermutlich für immer in unguter Erinnerung behalten. Corona hatte die heute 61-jährige Politikerin schwer erwischt. Während sie krank im Bett lag, wurde sie auch noch als Ministerin aussortiert. Der Entschluss von Ministerpräsident Markus Söder, die erste bayerische Ministerin aus dem Augsburger Land im Zuge einer Kabinettsumbildung abzulösen, hat diese tief getroffen, wie Vertraute berichten.