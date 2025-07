Der Männergesangverein Viktoria Adelsried startet in die neue Saison

Im wundervollen Ambiente des Augsburger Hofgartens traten die Männer des Gesangvereins Viktoria im Rahmen des vom Augsburger Sängerkreises veranstalteten Konzerts ‚Singen im Hofgarten‘ mit anderen Chören aus Augsburg und Umgebung zum ersten Mal in diesem Jahr auf. Unter der Leitung von Thomas Bertossi gaben sie einen kleinen Auszug aus ihrem neuen Programm zum Besten. Wie es sich für einen Männerchor gehört, starteten die Gesangsbrüder mit einer Ode an die Frauen, mit dem Titel ‚Gerne‘ in dessen Kopfvermerk deutlich steht ‚Mit Bewunderung vorzutragen‘. Diesem Auftrag kamen sie natürlich perfekt nach. Darauf folgte von Andreas Gabalier ‚Amoi segn ma uns wieder‘ eine langsame Ballade, bei dem man im Hofgarten sogar eine Stecknadel fallen hören konnte. Aber dann ging es zur Sache. Mit dem Klassiker: ‚Richt’ge Männer wie wir‘ aus dem Film ‚Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten‘ hoben die Sänger sprichwörtlich ab und das ohne die obligatorischen Fliegen, auf die wegen des heißen Flugwetters verzichtet wurde. Unter der harmonischen und professionellen Begleitung von Amelie Kalkbrenner am Piano und der launigen Conference von Gero Thiele, dem 1. Vorsitzenden des MGVA, machten die Gesangsbrüder richtig Lust auf eine Fortsetzung. Und diese folgt natürlich mit dem Weinfest am 25.10.2025 in Adelsried (CT)

