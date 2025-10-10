Seit einem Vierteljahrhundert begleitet sie Kinder durch den Schulalltag

Anlässlich ihres Dienstjubiläums für 25 Jahre Tätigkeit ist Janneta Dinkina von den Schulkindern und dem Kollegium der Mozart-Grundschule sowie von Vertretern der Stadt Gersthofen gefeiert worden. Am 19. September 2000 begann sie ihre Tätigkeit als Aufsichtskraft für Schüler, als Schulbusbegleitung führt sie heute Kinder sicher und fürsorglich auf dem Schulweg.

In dieser langen Zeit hat Dinkina Generationen von Kindern auf ihrem Weg durch den Schulalltag begleitet und ist dabei für viele zu einer vertrauten Bezugsperson geworden. Mit Geduld, Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein sorgt sie für Sicherheit und ein gutes Miteinander. Die Schulgemeinschaft und die Stadt Gersthofen gratulierten Janneta Dinkina herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und danken ihr für ihre wertvolle Arbeit.

Ehrenurkunde vom Freistaat

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle überreichte Blumen sowie im Namen von Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, auch die Ehrenurkunde für eine Dienstzeit von 25 Jahren.

Grundschul-Rektorin Birgit Thümmel führte aus: „Janneta Dinkina ist ein fester Bestandteil unserer Schulgemeinschaft geworden. Ihre Zuverlässigkeit, ihre Herzlichkeit und ihr Einsatz sind nicht selbstverständlich.“ Und der Bürgermeister ergänzte: „Menschen wie Janneta Dinkina tragen entscheidend dazu bei, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch der Geborgenheit und des Miteinanders ist. Ihr Engagement ist ein Vorbild für uns alle.“ (AZ)

