Für den kleinen Josef Schilling war der Vater nach Kriegsende ein völlig Fremder

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeitet zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Versteckt im Kellerabgang erlebten er und sein Cousin aus Baden-Baden einen Fliegerangriff auf Schwabmünchen im Elternhaus von Josef Schilling im Scherstetter Ortsteil Erkhausen. Bei Kriegsende war Josef Schilling erst vier Jahre alt, aber einige Erlebnisse haben sich ihm eingebrannt. Heute lebt Josef Schilling in Untermeitingen.

„Ich erinnere mich daran, dass die Flieger ganz niedrig über unser Haus drüber sind. Das ist das, was ich während des Krieges schon erlebt habe. Sonst war es ruhig in meinem Heimatort. Aber wir haben natürlich keinen Hunger gelitten, weil wir eine Landwirtschaft hatten. Also der Krieg hat uns da nicht hungern lassen, dabei waren wir sieben Kinder. Allerdings war mein Vater die ganzen Jahre von 1939 bis 1945 im Krieg: in Frankreich, in Russland und zuletzt in der Ukraine. Dort ist seine Einheit eingekesselt worden. Das muss Spuren hinterlassen haben.

Ende 1945 kam mein Vater zurück, wahrscheinlich war er zerlumpt und unrasiert, wahrscheinlich war er mit dem Zug bis nach Augsburg gekommen. Dann musste er zwei Tage laufen, es ging ja kein Bus. Als er ankam, war ich erschrocken. Meine Mutter hat immer erzählt, ich hätte gefragt, ob der Mann jetzt immer dableibe, wir kannten ihn ja eigentlich auch nicht. Für mich war das halt wunderlich, dass jetzt dieser Mann da war, ein völlig Fremder. Er hingegen war natürlich froh, seinen Sohn zu sehen, er wusste ja, wer ich war und dass es mich gab.

Mein Vater redete mit den ehemaligen Kameraden nächtelang über den Krieg, über diese Kämpfe, die sie gehabt haben. Das hat ihn natürlich sehr beschäftigt. Und es wurde dann auch Schnaps getrunken, die haben Schnaps sogar selbst gebrannt. Neben unserem Herd war ein Topf, da wurde Brot vergoren, so ist Alkohol entstanden. Da war einfach der Schnaps das einzige Mittel, um über die schlimmen Tage hinwegzukommen. Die Männer aus dem Dorf und dem Nachbardorf haben sich halt zusammengefunden, mit dem Bedürfnis, unter sich loszuwerden, was sie im Krieg erlebt hatten. Das war wichtig.

Nach Kriegsende waren bei uns die Amerikaner. An einem Wiesenrücken im Dorf war der ideale Landeplatz für die einmotorigen Flieger. Und die Amerikaner haben da ein großes Mannschaftszelt gehabt. Von den Amerikanern gab es natürlich Schokolade und Kaugummi. Wir Kinder haben dann untereinander ausgehandelt und getauscht, wer was bekommt. Damals habe ich meine erste Banane bekommen. Wir haben das ja nicht gekannt, eine Banane. Da habe ich hineingebissen, ohne zu schälen. Die Soldaten haben mir dann gezeigt, wie man so etwas eigentlich isst. Ab 1948 gab es eine Schulspeisung durch die Amerikaner für uns Kinder.

Bei uns waren auch Flüchtlinge untergebracht, eine Frau mit ihrer Tochter und ein einzelner Mann. Unser Haus war natürlich auch nicht das allergrößte, aber jeder musste jemanden aufnehmen. Beim Bau war natürlich nicht an eine Großfamilie gedacht worden, und wir waren ja schon sieben Kinder. Wir mussten so zusammenrücken, dass die Flüchtlinge auch ihr eigenes Zimmer hatten, es war dann schon recht eng. Aber unter unsKindernr waren die Flüchtlinge an und für sich kein Problem, im Gegenteil. Die hatten auf der Flucht viel erlebt und waren uns Dorfkindern dann in gewisser Weise überlegen. Im Grunde haben wir vom Krieg keine Ahnung gehabt. Und die Flüchtlinge blieben teilweise auch recht lange, die Frau mit dem Mädchen sogar bis 1952 oder 1953, glaube ich.“