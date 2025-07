Der Krieger- und Soldatenverein Dinkelscherben feiert seinen 150. Geburtstag

Im Rahmen seines traditionellen Vereinsfests hat der Krieger- und Soldatenverein Dinkelscherben sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Bei bestem Sommerwetter konnte die kostbare Vereinsfahne aus der Gründerzeit mitgeführt werden.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Gottesdienst und mit neun Fahnenabordnungen der befreundeten Vereine, mitgestaltet durch eine Kapelle der Musikvereinigung Dinkelscherben. Ein kurzer Marsch führte Vereinsmitglieder, Reservisten und aktive Soldaten über die Burggasse und vorbei am Marktplatz zum Kriegerdenkmal. Dort fand das Gedenken für die gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins statt. Die Ehrenwache wurde von der Reservistenkameradschaft Dinkelscherben gestellt. Der geistliche Teil wurde von Kaplan Tobin Varghese gestaltet.

Als letzter aktiver Teilnehmer des 2. Weltkriegs vor Ort nahm der 100-jährige Karl Hinterstößer an den Feierlichkeiten teil.

Ein Ausflug in die Vereinsgeschichte

Der Vorsitzende, Oberfeldarzt der Reserve Gerhard Aumann, umriss in seiner Rede die 150-jährige Vereinsgeschichte. Diese reicht zurück bis in den September 1875, die damalige Gründung erfolgte laut Aumann „unter dem Hochgefühl nach Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Gründung des Kaiserreiches unter preußischer Vorherrschaft.“

Der Verein entwickelte sich bei steigender Mitgliederzahl zügig und spielte im gesellschaftlichen Leben des Marktes eine bedeutende Rolle. Aumann führte weiter aus: „Wer dachte daran, dass nach beinahe 40 Jahren ein erneuter Krieg weit größeren Ausmaßes bevorstand, der sich, anfangs als kurzer Spaziergang nach Frankreich missverstanden, zu einer gewaltigen Katastrophe ausweitete, aus der die große Zahl junger Männer nicht mehr oder beschädigt an Körper und Seele in die Heimat zurückkehrte.“ Die Kriegsgräber in Flandern und den Vogesen zeugen heute noch davon. Hier bewährte sich der Verein, ohne dass der Begriff „Kriegstrauma“ ins Bewusstsein trat, als Stätte der Verarbeitung des zuvor Unvorstellbaren.

Der Verein wurde in den nachfolgenden Jahren zunehmend vom Nationalsozialismus missbraucht. Das tragische Ergebnis: Ein neuer Krieg und nochmals viel mehr Tote. Mit drastischen Worten schilderte Aumann die „Verluste junger Männer, die ihren Familien und der Gemeinschaft fehlten. Keine Helden, wozu sie anfangs stilisiert wurden, sondern arme Hunde, die im Schlamm und Dreck der ukrainischen und weißrussischen Sümpfe oder in den Eiswüsten Sibiriens ihr Leben für eine menschenverachtende Politik lassen mussten.“

Wieder war der Verein nach seiner Neuaufstellung 1953 gefordert. Und alle, die diesen Krieg, wenn auch womöglich nicht körperlich, so doch seelisch beschädigt überlebt haben, fanden hier einen Platz für Austausch und Verständnis, wie es die moderne Psychologie zur Bewältigung schwerer Angriffe, insbesondere auf das Seelenleben, einfordert.

Icon Vergrößern Die Vereinsfahne stammt aus Gründerzeiten. Foto: Michael Kalb Icon Schließen Schließen Die Vereinsfahne stammt aus Gründerzeiten. Foto: Michael Kalb

Aumann beendete seine Rede mit einem Appell an den Frieden sowie an die Einigkeit und Wehrhaftigkeit Europas. „Das Kriegerdenkmal müssen wir als Mahnung betrachten, alles daran zu setzen, dass uns eine kriegerische Auseinandersetzung erspart bleibt.“ Ein Krieg hatte immer Tod, Verwundung, Vertreibung, Verwüstung und Zerstörung im Gefolge. Darauf hinzuweisen, heute mehr denn je, sei eine hohe Aufgabe für die Zukunft des Vereins. „Stehen wir zusammen, dass unserem Land auch in Zukunft Friede in Freiheit und Sicherheit beschieden sei“.

Die Gedenkveranstaltung endete mit dem Lied vom guten Kameraden und einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Deutsches Haus. (AZ)

