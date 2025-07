TSV-Deuringen feiert am Wochenende Jubiläum

125 Jahre TSV Deuringen - das wird natürlich gefeiert. Im Rahmen der großen Festwoche veranstaltet der TSV ein buntes Programm. Dazu gehört ein Sommernachtsball am Samstag, 12. Juli. Los geht’s um 19 Uhr in der festlich dekorierten Turnhalle des TSV Deuringen. Hier gibt es einen besonderen Abend mit Musik, Essen und bester Stimmung. Die Stadtberger Dance & Swing Bigband sorgt für einen musikalisch schwungvollen Auftakt mit klassischem Bigband-Sound, der sich auch zum Tanzen eignet. Wer danach noch nicht genug hat: Nach dem Ball geht’s weiter mit DJ-Musik und Party bis spät in die Nacht.

Am Sonntag, 13. Juli, findet dann im Rahmen der Festwoche „200 Jahre Sport in Deuringen“ eine große Sportgala statt. Und das gleich zwei Mal, um 14 und um 18 Uhr in der Turnhalle des TSV. Unter dem Motto „Eine Reise durch die Zeit“ erwartet die Gäste eine Show mit Turnkunst, Tanz, Akrobatik und Überraschungen. Von den Anfängen des Turnens bis hin zu modernen Choreografien präsentieren die Gruppen des TSV spektakuläre Darbietungen, sportliche Vielfalt, Teamgeist und Leidenschaft auf der Bühne. (AZ)