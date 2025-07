Eine runde Sache: Das Jubiläum in Ottmarshausen

Das Feierwochenende der Feuerwehr Ottmarshausen zum 150-jährigen Bestehen startete mit einer großen Party. Für den passenden Sound und mächtig Stimmung im Zelt sorgten die Hoberfeldtreiber. Ein ganzes Wochenende lang wurde am Feuerwehrhaus gefeiert. Am Samstag verwandelte sich das Gelände in ein Spielparadies mit Kinderschminken und Feuerwehr-Olympiade, Fahrten mit dem Feuerwehrauto und einer Kinderbar. Am Abend durften die Gäste mit der Band „Take Two“ tanzen und feiern. Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühstück, nach dem Umzug zur Kirche folgte ein festlicher Gottesdienst, gestaltet von der Stadtkapelle Neusäß. Beim Nachmittagsprogramm gab es Luftballonkünstler und Kinderschminken. Höhepunkt des Tages war das erste Ottmarshauser Bubble-Soccer Turnier.

Icon Vergrößern Das Feierwochenende der Feuerwehr Ottmarshausen zum 150-jährigen Bestehen startete mit einer großen Party. Foto: Valterio D Arcangelo Icon Schließen Schließen Das Feierwochenende der Feuerwehr Ottmarshausen zum 150-jährigen Bestehen startete mit einer großen Party. Foto: Valterio D Arcangelo