Jubiläumsvolksfest geht mit einer Reihe von Wettbewerben in die zweite Runde

Nach einem gut besuchten Auftakt geht das Neusässer Volksfest nun ab Mittwoch in die zweite Runde. Nach den Ruhetagen Montag und Dienstag steht der Mittwoch ganz im Zeichen von „50 Jahre Jubiläum Volksfest Neusäß“. Beim Kindernachmittag findet von 14 bis 18 Uhr ein Mitmachkonzert für die jungen Besucher und Besucherinnen mit DJ Mikey statt, dazu gibt es Kinderschminken, Glücksraddrehen der Stadt Neusäß, Showeinlagen unter anderem der Showtanzgruppe der Narrneusia und besondere Essensangebote. Am Donnerstag lädt die Stadt ihre Seniorinnen und Senioren zum geselligen Beisammensein im Bierzelt ein. Abends läuft der Tag der Betriebe und Vereine mit einem Maßkrug-Stemmwettbewerb, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt.

Jugendbeirat veranstaltet das erste Darts-Turnier für alle

Am Freitag veranstaltet der Jugendbeirat der Stadt Neusäß erstmals zum Finale des Volksfests ein Darts-Turnier für alle im Bierzelt, am Samstag startet der beliebte Volkslauf mit dem Kids' Run, dem Sechs-Kilometer-Run und dem Nordic Walk, neu ist der Bambini Run für Kinder ab drei Jahren. Eine Anmeldung ist noch möglich auf der Homepage der Stadt Neusäß unter www.neusaess.de/volkslauf. Die Siegerehrung findet ab 12.30 Uhr im Festzelt statt. Ab 14 Uhr startet der zweite Große Kindernachmittag, wieder mit einem Mitmachkonzert und weiteren Aktionen.

Icon Galerie 26 Bilder Anlässlich 150 Jahre Neusässer Feuerwehren fand eine Fahrzeugschau statt. Auch THW, BRK, Polizei, Wasserwacht und andere waren dabei.

Um 15 Uhr läuft parallel dazu auch die jährliche Großübung der Feuerwehren der Stadt Neusäß, dieses Jahr im Stadtteil Steppach. Als Übungsobjekt dient die Grundschule in der Jahnstraße. Hier kann direkt vor Ort miterlebt werden, wie über 100 Einsatzkräfte Hand in Hand arbeiten. Die Neusässer Feuerwehren wollen dabei ihre Professionalität und Einsatzbereitschaft zeigen.

Feuerwehren feiern nochmals ihr 150-jähriges Bestehen

Am letzten Volksfesttag, dem Sonntag, stehen die Feuerwehren, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern, nochmals im Mittelpunkt, dieser Tag steht unter ihrer Schirmherrschaft. Nach einem Gottesdienst im Stadion mit Beginn um 9.30 Uhr (bei schlechtem Wetter im Festzelt) ziehen die Abordnungen ab 11 Uhr zum Festzelt, Blasmusik begleitet durch den Tag. Von 12 bis 17 Uhr findet auch der verkaufsoffene Sonntag statt. Gegen 21 Uhr endet das große Jubiläumsvolksfest dann. (AZ)