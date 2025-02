Jugendarbeit: Stereoton Neusäß kämpft trotz Personalmangel um einen guten Draht zu den Jugendlichen

Zu wenig Personal, stark wechselnde Resonanz und eine zunehmende Zahl von Jugendlichen, denen Alkohol sehr wichtig ist - von den Problemen im Jugendkulturhaus Stereoton in Neusäß berichtete der langjährige Leiter des Jugendzentrums, Markus Bzduch, bei seinem jährlichen Bericht im Sozialausschuss. Wie alle Einrichtungen der offenen Jugendarbeit habe auch das Stereoton unter Personalmangel zu leiden. So sei es laut Bzduch nach der Kündigung einer fest angestellten Mitarbeiterin nötig gewesen, die Öffnungszeiten leicht zu reduzieren. Seine Arbeitsbelastung sei dennoch sehr hoch: „Ich arbeite an der Grenze“, sagte Bzduch. Damit ist er kein Einzelfall im sozialen Bereich. Viele Pädagogen würden sich deshalb nach anderen Einsatzbereichen umsehen.

