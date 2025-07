Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis

Rund 180 Jugendliche werden sich am kommenden Wochenende auf dem Sportplatz in Gablingen treffen. Sie alle gehören zu einer der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis. Gemeinsam verbringen sie in einem Zeltlager drei aufregende Tage.

Bereits am Freitag wartet auf die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm. Nach der Anreise und dem Aufbau gibt es am Abend ein Lagerfeuer und ein Freiluftkino mit Popcorn und allem, was dazu gehört. Der Samstag bietet das Highlight des Wochenendes: Am Vormittag wird 9 bis 12 Uhr wird die Jugendleistungsprüfung abgenommen. Hierbei ist das Gelände auch für die Öffentlichkeit zugänglich und Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen. Um etwa um 13 Uhr findet dann die Ehrung der Absolventinnen und Absolventen durch Landrat Martin Sailer statt. Im Nachmittag können sich die Jugendlichen dann zum Beispiel beim Bubbleball oder im Gemeinschaftspool austoben. Auf dem Gelände ist einiges geboten. Gegen Abend findet dann auch eine Mottoparty statt, bei der die Ape-Bar, eine mobile alkoholfreie Cocktailbar des Landkreises Augsburg, für die Verpflegung mit Getränken sorgt. Dabei sind auch ehrenamtliche Barkeeper. Das ereignisreiche Wochenende klingt am Sonntag mit einem Jugendgottesdienst aus. (AZ)