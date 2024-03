TSV Gersthofen vertritt Deutschland in Kroatien

E-Jugend des TSV Gersthofen sammelt internationale Erfahrung.

Als erstes und einziges deutsches Team überhaupt nahm die E1-Jugend des TSV Gersthofen an einem internationalen Fußballturnier in Umag (Kroatien) teil. Dadurch konnte sie sich mit anderen Kindern in ihrem Alter über die Landesgrenzen hinweg messen, denn insgesamt 64 Mannschaften aus neun Ländern waren dort vertreten. Begleitet wurden die Nachwuchskicker um Trainer Peter Ferme und Co-Trainer Almedin Delalic von ihrem Fanklub, der aus Familie und Freunden bestand.

Unter den Nachwuchsteams aus Kroatien, Spanien, Italien, Serbien, Bulgarien, Deutschland, Slowenien, Österreich und Ungarn, die mit renommierten Mannschaften wie FC Barcelona, Juventus Turin, AC Mailand oder FC Red Bulls Salzburg Süd am Start waren, belegten die Kicker des TSV Gersthofen den 49. Platz. Gewonnen hat Juventus Turin, vor Hajduk Split und dem AC Mailand.