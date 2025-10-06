Unterstützung bis zur Ausbildung: So wird im Jugendhilfehaus gearbeitet

Vor knapp einem Jahr startete das Jugendhilfehaus in Auerbach mit der Heilpädagogischen Tagesstätte für Schulkinder. Dieses Jubiläum wurde mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten sich in Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern informieren, um so einen besseren Einblick in das Angebot der Einrichtung zu erhalten.

In der Einrichtung fördert die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in einer heilpädagogischen Tagesstätte Kinder mit besonderem Bedarf. Seit Februar unterstützt sie in einer Wohngruppe auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete beim Ankommen und der Integration in Deutschland. Es gibt jedoch verschiedenste Gründe, warum das Leben für Kinder und Jugendliche in der gewohnten Familiensituation manchmal nicht mehr möglich ist: persönliche Entwicklungsstörungen, Leistungsschwächen in der Wahrnehmung oder Konzentration, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Störung der sozialen Anpassung oder der Persönlichkeitsentwicklung.

Auerbach: Kinder und Jugendliche bekommen Hilfe

Das Jugendhaus in Auerbach bietet Kindern und Jugendlichen ab dem sechsten Lebensjahr bis zum Beginn der Berufsausbildung Platz. Hier wird die Entwicklung von Anfang an gefördert. Als Berater und Begleiter wird den jungen Menschen geholfen, in einer festen Tagesstruktur eigene Ziele und Wege zu finden. Vielfältige Aktivitäten, pädagogische Begleitung bei Konflikten in der Gruppe, Betreuung der schulischen Aufgaben sowie intensive Zusammenarbeit mit den Eltern sind wichtige Elemente der pädagogischen Arbeit, heißt es auf der Internet-Seite der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ziel ist es, dass die Kinder lernen, ihr Leben individuell und eigenverantwortlich zu gestalten.

In seinem Grußwort sagte Ludwig Elsner, Jugendamtsleiter des Landkreises Augsburg, er sei dankbar, dass seit vielen Jahren im westlichen Landkreis wieder Plätze in einer heilpädagogischen Tagesstätte angeboten werden können. Dies bedeute, dass Kinder ortsnah versorgt werden können. Bürgermeister Thomas Hafner betonte in seiner Rede, dass man verpflichtet sei, gegen die Verrohung der Gesellschaft anzukämpfen. Daher seien solche Einrichtungen ungemein wichtig. Vincent Richardt, Geschäftsführer der St. Gregor-Jugendhilfe, lobte das Haus mit seiner integrativen Kraft als einen Platz, an dem Kinder und Jugendliche reifen und wachsen können.

Mit Musik einer A-Capella-Gruppe wurde der Nachmittag musikalisch begleitet. „Wir wollen für die Menschen da sein und sie verstehen“, so Robert Keiß, Regionalleiter der St. Gregor-Jugendhilfe, der damit einen Liedtext zitierte.