16-Jährige fallen auf der Flucht vor der Polizei vom E-Scooter

Der Polizei ist am Dienstagabend um 20.50 Uhr in Neusäß ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen aufgefallen. Damit war ein 16-Jähriger in der Straße Am Eichenwald unterwegs.

Als die Polizei den Jugendlichen stoppen wollte, ignorierte er die Aufforderung. Stattdessen fuhr er mit einem Gleichaltrigen auf seinem E-Scooter in Richtung Weldenbahn/Ottmarshausen davon.

Doch auf dem Radweg stürzten die Jugendlichen und verletzten sich dabei leicht. Der Lenker des E-Scooters musste in der Augsburger Uniklinik behandelt werden. Nun drohen ihm unter anderem Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis u.a. Der E-Scooter wurde sichergestellt. (AZ)