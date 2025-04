Fairtrade und Graffiti

In Kooperation mit dem Verein die Bunten zur Förderung der Graffiti-Kultur, haben der Stadtberger Jugendrat sowie Jugendliche aus dem Ferienprogramm am Samstag die Fassade des leerstehenden Hauses in der Bauernstraße neu gestaltet. Ziel davon war, die Themen Fairtrade und Nachhaltigkeit für alle sichtbar zu machen. Die Aktion unter Kooperation der Stadtberger Klimaschutzmanagerin und der beiden Jugendpfleger war ein voller Erfolg. Unter der Leitung von Lou Zeh wurde aus einer Skizze im Anschluss ein kratives Wandbild. Auch die Bürgermeister und Mitglieder des Stadtrates unterstützten das Vorhaben.

Klimaschutzmanagerin Claudia Günther freut sich sehr über die vielen positiven Reaktionen der Passanten, denen das Kunstwerk beim Vorbeigehen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat: „Es ist wunderschön, zu sehen, wie wir mit unserem Kunstwerk Freude bereiten und Farbe ins Leben der Menschen bringen.“ Auch die beiden Jugendpfleger Paulin Sponar und Josua Neumann zeigten sich begeistert von der gelungenen Veranstaltung und den vielen engagierten Jugendlichen in Stadtbergen. (AZ)