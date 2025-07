Jugendliche bestehlen eine Tankstelle

Jugendliche wollten am Samstag in Diedorf eine Tankstelle bestehlen. Das teilte die Polizei mit. Die sechs Teenager betraten die Tankstelle in der Hauptstraße. Ein 14- und ein 15-Jähriger stahlen Rauchwaren im Wert von insgesamt 103 Euro.

Mitarbeiter beobachtet Diebstahl in einer Diedorfer Tankstelle

Doch ein Mitarbeiter hatte die Jugendlichen beobachtet und hielt sie fest, bis die Polizei eintraf. Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, wurden vier Jugendliche ihren Eltern übergeben.

Jugendliche werden nach Diebstahl in Diedorf zur Fahndung ausgeschrieben

Zwei Jugendliche wurden als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Auch sie konnten schließlich an ihre Erziehungsberechtigen übergeben werden. (AZ)