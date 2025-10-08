Jugendlicher ist mit frisiertem Mofa unterwegs

Am Dienstag kontrollierte die Polizei Gersthofen im Stadtgebiet gegen 20.10 Uhr einen Mofafahrer. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen wurde festgestellt, dass er den Auspuff, den Vergaser und den Luftfilter verändert hatte. Dies führte dazu, dass das Mofa erheblich schneller als die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde lief, teilt die Polizei mit. Zudem war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht. Der 17-Jährige erhielt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens ohne gültiges Versicherungskennzeichen. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auspuff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis