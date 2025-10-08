Icon Menü
Jugendlicher wird in Gersthofen mit frisiertem Mofa erwischt

Gersthofen

Jugendlicher ist mit frisiertem Mofa unterwegs

An dem Fahrzeug waren Auspuff, Vergaser und Luftfilter verändert worden. Der 17-Jährige hatte zudem ein weiteres Detail „vergessen“
Von Jana Tallevi
    •
    •
    •
    Die Polizei hat in Gersthofen ein frisiertes Mofa aus dem Verkehr gezogen. Auspuff, Vergaser und Luftfilter waren verändert.
    Die Polizei hat in Gersthofen ein frisiertes Mofa aus dem Verkehr gezogen. Auspuff, Vergaser und Luftfilter waren verändert. Foto: Roland Furthmair, Symbolbild

    Am Dienstag kontrollierte die Polizei Gersthofen im Stadtgebiet gegen 20.10 Uhr einen Mofafahrer. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen wurde festgestellt, dass er den Auspuff, den Vergaser und den Luftfilter verändert hatte. Dies führte dazu, dass das Mofa erheblich schneller als die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde lief, teilt die Polizei mit. Zudem war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht. Der 17-Jährige erhielt Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens ohne gültiges Versicherungskennzeichen. (AZ)

