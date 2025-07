Jugendlicher beweist in Untermeitingen Zivilcourage

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend in Untermeitingen Zivilcourage bewiesen: Er hatte nach Angaben seiner Mutter beobachtet, wie ein älterer Mann zwischen 18.30 und 19 Uhr „einem Mädchen nachstellte“. Er habe ihm immer wieder nachgeschaut und sei ihm nachgelaufen. Die Situation habe auf den Jugendlichen bedrohlich gewirkt. Statt wegzugehen, sei er dem Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war, gefolgt.

14-Jähriger folgte dem Mann

Auf Höhe des Rewe-Marktes habe der 14-Jährige den Mann schließlich zur Rede gestellt. Nach Schilderung der Mutter hielt er den Fahrradlenker des Unbekannten fest, um ihn aufzuhalten. Daraufhin sei der Jugendliche von dem Mann mit der Faust in den Brustkorb geschlagen worden. Nach Angaben der Mutter habe er kaum noch Luft bekommen. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, war eine Rippe gebrochen. Freunde des Jugendlichen hätten den Unbekannten weiter in Richtung Bahnhof Klosterlechfeld verfolgt, ihn dann jedoch aus den Augen verloren.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Freitagmorgen wurde der Vorfall bei der Polizei angezeigt. Jetzt ermittelt die Polizei in Schwabmünchen und bittet um Hinweise. Unter der Telefonnummer 08232/96060 können sich Zeugen melden. Laut der Mutter habe es einen ähnlichen Vorfall jüngst in Graben gegeben: Eine Frau schilderte diesen nach einem Aufruf in den Sozialen Medien. Eine andere Frau will den Unbekannten am Donnerstagnachmittag auch auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Untermeitingen beobachtet haben.

So soll der Mann aussehen

Nach Schilderung der Mutter sieht der Mann so aus: Er soll eine stämmige Statur haben, etwa 180 Zentimeter groß und zwischen 45 und 60 Jahre alt sein. Er habe ein Cap und eine dunkle oder beigefarbene Weste oder Jacke getragen. Außerdem habe er nicht gut Deutsch gesprochen. Er war mit einem älteren City-Fahrrad unterwegs.