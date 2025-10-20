Jugendsprache: Was bedeutet „Das Crazy“ eigentlich?

Das Jugendwort des Jahres steht fest. Wobei: „Wort“ ist vielleicht zu viel der Ehre. Es ist eher eine Phrase. Oder eine Art verbale Schulterzuck-Antwort für alle Lebenslagen. Aber so genau nimmt es die Jugend mit der Sprache bekanntlich nicht.

„Das Crazy“ bedeutet nicht nur „Das ist krass“, es ist sogar für jede Situation geeignet. Denn so inflationär wie die Worte benutzt werden, desto mehr kann man damit ausdrücken. Oder eben auch nicht?

„Das Crazy“ ist das neue Jugendwort

Die Phrase bedeutet irgendwas zwischen „krass“, „echt jetzt?“ und „ich hab nicht zugehört, aber will trotzdem was sagen“. Kurz: Es passt immer – weil es eigentlich nichts sagt. Ein Beispiel: „Dein Hund ist gestorben? Das crazy.“ Und wenn die Tagesschau-Moderatorin und -Urgestein Susanne Daubner tatsächlich noch eine Rapkarriere startet, wie sie selbst mal spaßeshalber sagte, dann lautet die Antwort: „Das crazy.“

„Goonen“ und „Checkst du“ liegen knapp hinter dem Sieger

Auf Platz zwei und drei landeten „goonen“ und „Checkst du“. Während „goonen“ klingt, als würde jemand auf ganz verrückte (weirde) Art und Weise gähnen, hat das mit Müdigkeit überhaupt nichts zu tun. Denn abgeleitet bedeutet das englische Verb „to goon“ so viel wie „andauern.“ Die Jugend umschreibt damit jedoch ein anderes Wort für Selbstbefriedung, die gerne auch mal stundenlang andauert. Natürlich. Schließlich ist nichts jugendlicher, als ein bisschen Fremdscham und maximaler Kontrollverlust über die eigene Wortwahl. Übrigens: Mit 35,5 zu 35,7 Prozent Stimmenanteil hat „goonen“ den Titel nur um Haaresbreite verfehlt. Fast hätte es... nun ja, den Höhepunkt erreicht. „Checkst du“ hingegen ist ziemlich leicht zu verstehen. Verstehen Sie? Sprache wandelt sich eben. Und manchmal bleibt dabei halt nur ein „Das crazy“ übrig. Der Rest geht unter. So wie der Genitiv.

