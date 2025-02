Arztpraxis in Meitingen wird neueröffnet

Gute Nachrichten für Meitingen. Nachdem Dr. Achim Jenner und Dr. Bernd Hausmann ihre Praxis in Meitingen aufgeben wollten, hatte Evgeniya Tatur eine Idee: Die Fachärztin, die eine Hauptpraxis in Pöttmes betreibt, macht die Meitinger Einrichtung zu einer Filialpraxis. Anfangs wird diese zunächst nur an drei halben Tagen betrieben. Tatur hofft jedoch darauf, bald Unterstützung zu finden. Ein weiterer Allgemeinarzt oder eine weitere Allgemeinärztin werden noch gesucht.

Auch Meitingens Bürgermeister freut sich

Zur Neueröffnung besuchte auch Meitingens erster Bürgermeister Michael Higl Fachärztin Evgeniya Tatur in ihren Praxisräumlichkeiten, der sich über das Vertrauen der Ärztin in den Standort sehr freute. „In unserer Marktgemeinde wird die erfolgreiche ärztliche Versorgung weiter erfolgreich fortgesetzt, die neue Praxis ist eine Bereicherung für Meitingen und Umgebung denn die Einwohnerzahl wächst. Wir freuen uns besonders, den immer weiter rückläufigen Ärztebedarf gegensteuern zu können“, sagte Bürgermeister Higl.

Erster Öffnungstag in der Praxis für Allgemeinmedizin in der Meitinger Hauptstraße 56 ist Samstag, 1. März ab 8 Uhr. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.