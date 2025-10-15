E-Scooterfahrer fährt auf Gehweg und prallt in Auto

Gestern befuhr ein 18-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter den nördlichen Gehweg an der Westheimer Str.aße entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße. Als er die Einmündung Vater-Klein-Straße queren wollte, übersah er laut Polizei das Auto eines 73-jährigen Mannes, der in die Westheimer Straße einbiegen wollte. Der 18-Jährige krachte in die Beifahrerseite des Autos. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis