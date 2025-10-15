Icon Menü
Junger Mann prallt mit seinem E-Scooter in die Seite eines Autos in Neusäß

Neusäß

E-Scooterfahrer fährt auf Gehweg und prallt in Auto

Die Polizei berichtet von einem Fall in Neusäß. Es geht um einen Sachschaden von 3500 Euro.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Gersthofen berichtet von einem Unfall mit einem E-Scooter in der Westheimer Straße in Neusäß. (Symbolbild)
    Die Polizei Gersthofen berichtet von einem Unfall mit einem E-Scooter in der Westheimer Straße in Neusäß. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

    Gestern befuhr ein 18-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter den nördlichen Gehweg an der Westheimer Str.aße entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße. Als er die Einmündung Vater-Klein-Straße queren wollte, übersah er laut Polizei das Auto eines 73-jährigen Mannes, der in die Westheimer Straße einbiegen wollte. Der 18-Jährige krachte in die Beifahrerseite des Autos. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. (AZ)

