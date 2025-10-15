E-Scooterfahrer fährt auf Gehweg und prallt in Auto

Gestern befuhr ein 18-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter den nördlichen Gehweg an der Westheimer Str.aße entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße. Als er die Einmündung Vater-Klein-Straße queren wollte, übersah er laut Polizei das Auto eines 73-jährigen Mannes, der in die Westheimer Straße einbiegen wollte. Der 18-Jährige krachte in die Beifahrerseite des Autos. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. (AZ)
Neusäß
