Mofafahrer muss nach einem Unfall ins Krankenhaus

Ein 22-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Mittwochabend verletzt worden. Laut Polizei befuhr er um 19.20 Uhr mit seinem Krad die Staatsstraße 2381 von Sand in Richtung Thierhaupten. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Vorderrad ins Bankett und stürzte. Der 22-Jährige klagte danach über Schmerzen im linken Bein. Er kam zur Untersuchung ins Augsburger Uniklinikum. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. (AZ)

